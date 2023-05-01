Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (01.05.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Російські військові масово виїжджають з Білорусі. За даними речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, на території країни залишається трохи менше 3 тис. росармійців.
– Колишні американські військові привозять в Україну засоби захисту, транспорт, а також проводять тренінги для українських захисників. Благодійна організація Spirit of America, чимало представників якої військові у відставці, допомагають українській армії з 2014 року.
– Через обстріли російських терористів у Херсоні поранено двох мирних людей. Про це Фактам повідомили у міській військовій адміністрації.
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