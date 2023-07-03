Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (03.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Росія кинула на схід України понад 180 тисяч військових. Найбільше – на Лимано-Куп’янському напрямку.

– Уперше за понад рік Росія завдала удару по обласному центру Сумщини. Атакували місто чотири дрони-камікадзе. Шахеди влучили в адмінбудівлю і дві багатоповерхівки у центрі Сум. З-під завалів дістали тіла двох людей. Іще 19-ро – поранені.

– Сьогодні в Гаазі розпочав роботу Міжнародний центр із розслідування злочинів агресії Росії проти України. Організація збиратиме докази та документуватиме злочини окупантів.

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