Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (04.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– ЗСУ вдалося пошкодити основні мости на тимчасово окупованому Півдні країни, якими росіяни перекидали техніку та боєприпаси на фронт.
– У Румунії впали російські дрони, які вночі атакували Одещину.
– Росія не готова відновити зернову угоду, яку зірвала в липні.
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