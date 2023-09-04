Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (04.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– ЗСУ вдалося пошкодити основні мости на тимчасово окупованому Півдні країни, якими росіяни перекидали техніку та боєприпаси на фронт.

– У Румунії впали російські дрони, які вночі атакували Одещину.

– Росія не готова відновити зернову угоду, яку зірвала в липні.

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