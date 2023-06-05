Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (05.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Голови районів столиці закликали мера Віталія Кличка відмовитися від суміщення посад мера та голови Київської міської адміністрації.

– 20 вантажівок із пораненими окупантами доправили напередодні до будівлі школи у тимчасово окупованому населеному пункті Сватівського району на Луганщині. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

– Сьогодні у Києві попрощалися із 9-річною Вікою та її мамою Олею, що загинули 1 червня внаслідок російської ракетної атаки.

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