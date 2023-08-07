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Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти

Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (07.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Ввечері росіяни завдали удару ракетою по багатоповерхівці в Покровську. Станом на зараз відомо про 18 поранених та 5 загиблих.

– За минулий тиждень ЗСУ досягли тактичних успіхів у районі сіл Мала Токмачка та Роботине у Запорізькій області.

– Парламентарі Бундестагу дозволять німецькому уряду передати Україні ракети Таурус.

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