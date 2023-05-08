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Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт

Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (08.05.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Нічна атака дронами не завдала шкоди енергетичній інфраструктурі. Втім, через артобстріли вздовж лінії фронту, є пошкодження в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Та в регіонах прикордоння: у Сумській і Чернігівській областях. Про це заявили в Укренерго.

– Президент провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Володимир Зеленський розповів про наслідки ворожих атак та про їх подолання.

– Росіяни вгатили іскандерами по Павлоградському району Дніпропетровщини. Ракетний удар російські терористи завдали сьогодні посеред білого дня. Двічі поцілили по Межиріцькій громаді. На щастя, обійшлося без жертв.

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