Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (11.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Через обстріл селища Білозерка на Херсонщині постраждали двоє чоловіків.
– У румунському місті Констанца стартували міжнародні тренування з мінної безпеки.
– СБУ затримала у Києві військового-перевертня, який готував нові удари по столичних ТЕЦ.
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