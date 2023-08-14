Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (14.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– За даними Генштабу, російські війська сьогодні завдали 12 ракетних та майже 70 авіаційних ударів.

– Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук показав, як минулої ночі на Одещині наші підрозділи ППО збивали російські ракети та Шахеди.

– Екс-генерал СБУ Валерій Шайтанов отримав 12 років за гратами із конфіскацією майна.

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