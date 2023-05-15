Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (15.05.2023)

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– Вже другий рік допомагають маленьким українцям морально витримати втрати волонтери реабілітаційного табору Gen.Camp. Вони створили інтенсивну програму психологічної реабілітації, яку проводять у спеціально організованому таборі на Прикарпатті.

– Попри шалений опір ворога, українські війська просуваються на бахмутському напрямку, – заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

– На Черкащині 8 років тюрми загрожує тіктокеру, який зливав у соцмережу розташування Сил оборони.

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