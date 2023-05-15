Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (15.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Вже другий рік допомагають маленьким українцям морально витримати втрати волонтери реабілітаційного табору Gen.Camp. Вони створили інтенсивну програму психологічної реабілітації, яку проводять у спеціально організованому таборі на Прикарпатті.
– Попри шалений опір ворога, українські війська просуваються на бахмутському напрямку, – заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.
– На Черкащині 8 років тюрми загрожує тіктокеру, який зливав у соцмережу розташування Сил оборони.
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