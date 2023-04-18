Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (17.04.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- 42-річний чоловік постраждав внаслідок чергового російського обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині. Нині він у лікарні з осколковими пораненнями.
- Україна веде битву за свою свободу та існування. Сьогодні нам активно допомагають країни Заходу і ми глибоко вдячні їм. Але водночас пам’ятаємо, що війни можна було б взагалі уникнути, якби свого часу наші іноземні партнери дотримали своїх обіцянок, зокрема про гарантії Будапештського меморандуму.
- У чотирьох областях України оголосили найвищий “червоний” рівень стихійної небезпеки. Рятувальники попереджають про зростання рівня води у річках, зокрема у Черкаській та Волинській областях.
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