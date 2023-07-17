Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (17.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Росія стягнула велике угруповання військ на Лимано-Куп’янський напрямок. Понад 100 тисяч солдатів.
– Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді.
– Атаку на Кримський міст терорист Путін назвав безглуздим та жорстоким терактом, від якого нібито загинуло 2 цивільні людини та було травмовано дитину.
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