Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (17.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Росія стягнула велике угруповання військ на Лимано-Куп’янський напрямок. Понад 100 тисяч солдатів.

– Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді.

– Атаку на Кримський міст терорист Путін назвав безглуздим та жорстоким терактом, від якого нібито загинуло 2 цивільні людини та було травмовано дитину.

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