Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (21.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Греція долучиться до тренування українських пілотів на F-16.
– На території російського військового аеродрому Шайковка в Калузькій області впав дрон-камікадзе.
– У Києві, на Полтавщині та Запоріжжі влада закликала утриматися від масових заходів до Дня Незалежності.
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