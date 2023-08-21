Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (21.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Греція долучиться до тренування українських пілотів на F-16.

– На території російського військового аеродрому Шайковка в Калузькій області впав дрон-камікадзе.

– У Києві, на Полтавщині та Запоріжжі влада закликала утриматися від масових заходів до Дня Незалежності.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.