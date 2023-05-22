Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (22.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Американські гармати-гаубиці М777 повним ходом знищують ворога на південному фронті.
– Вірменія готова визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану.
– Вінницькі студенти-волонтери не лише роблять для наших армійців корисні та важливі на передовій технологічні розробки, а ще й уміють їх розважити.
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