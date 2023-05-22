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Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (22.05.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Американські гармати-гаубиці М777 повним ходом знищують ворога на південному фронті.

– Вірменія готова визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану.

– Вінницькі студенти-волонтери не лише роблять для наших армійців корисні та важливі на передовій технологічні розробки, а ще й уміють їх розважити.

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