Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (24.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача, де обговорили ситуацію на фронті та планування наступальних і оборонних дій України.

– Донеччина залишається епіцентром важких боїв. У вогні не лише лінія зіткнення, а й прифронтові міста.

– На Закарпатті у селі Бедевля обвалився транспортний міст через річку Тересва.

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