Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:40 (11.04.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Стала відома дата наступної зустрічі в форматі Рамштайн.
– Наблизити український контрнаступ та звільнити окуповані території України – теми, які обговорив Дмитро Кулеба зі світовими лідерами.
– Президент України Володимир Зеленський обговорив нові проєкти допомоги Україні з сином американського мільярдера Уоррена Баффета.
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