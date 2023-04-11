Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:40 (11.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Стала відома дата наступної зустрічі в форматі Рамштайн.

– Наблизити український контрнаступ та звільнити окуповані території України – теми, які обговорив Дмитро Кулеба зі світовими лідерами.

– Президент України Володимир Зеленський обговорив нові проєкти допомоги Україні з сином американського мільярдера Уоррена Баффета.

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