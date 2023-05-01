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Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти

Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (01.05.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Для відбудови України знадобиться понад 400 млрд доларів у найближчому десятилітті. Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

– Умань оговтується від ракетного удару по багатоповерхівці, якого завдала росія 28-го квітня. Тоді загинуло 23 людини, зокрема шестеро дітей. У місцевій лікарні нині лишаються двоє постраждалих. Одну дитину перевезли до столичного медзакладу.

– Двох військових і працівницю поліції збило авто на пішохідному переході у Хмельницькому. Один із військовослужбовців загинув на місці. У його побратима легкі травми, від госпіталізації він відмовився.

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