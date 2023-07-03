Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (03.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– На Бахмутському напрямку ситуація знову загострилася. Кількість обстрілів збільшилась удвічі. Нині там триває двобій за перехоплення ініціативи – заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих внаслідок терористичного удару росіян по Сумах. Зокрема по житлових будинках, а також по будівлі Служби безпеки України.

– Євросоюз неможливий без України, Молдови та Західних Балкан, і нині вирішальний момент для майбутнього спільноти. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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