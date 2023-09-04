Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (04.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Вранці РФ атакувала безпілотниками Дніпропетровщину. Шість з них вдалося знищити нашим військовим.
– Комітет Ради підтримав відставку міністра оборони Олексія Резнікова.
– Уночі Росія масовано атакувала Шахедами цивільну інфраструктуру Подунав’я на Одещині.
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