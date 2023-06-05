Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (05.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– ЗСУ мають успіх на Бахмутському напрямку. На різних ділянках наші захисники просунулися від 200 метрів до понад 1,5 кілометра. Українські збройні сили займають панівні висоти й рухаються широким фронтом–повідомила заступниця міністра оборони–Ганна Маляр.

– Ворог наступав у напрямку Іванівського, це на південно-західній околиці Бахмута. Успіху не мав, повідомляє Генштаб.

– Україна має своїх агентів усередині Росії, які атакували кремль безпілотниками на початку травня, про це пише CNN. Американське ЗМІ посилається при цьому на офіційних осіб США, але не називає їхніх імен.

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