Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (07.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Кількість травмованих у Покровську на Донеччині зросла до 31 людини. Серед них 19 поліцейських, 5 рятувальників та одна дитина.

– Українські військові крок за кроком створюють умови для просування вперед – Залужний.

– Білорусь почала військові навчання на кордоні з Литвою та Польщею.

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