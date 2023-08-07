Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (07.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Кількість травмованих у Покровську на Донеччині зросла до 31 людини. Серед них 19 поліцейських, 5 рятувальників та одна дитина.
– Українські військові крок за кроком створюють умови для просування вперед – Залужний.
– Білорусь почала військові навчання на кордоні з Литвою та Польщею.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.