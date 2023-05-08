Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (08.05.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– 4 потужні вибухи щойно пролунали в Харкові. Їх було чути в різних районах міста. Про це повідомив й очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов і закликав залишатись в укриттях, адже окупанти знову завдають ударів.
– Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні подякував українським воїнам: тим, хто захищає небо, і тим, хто б’ється за Україну на передовій.
– У Скадовську на Херсонщині окупанти згортають діяльність своїх адміністрацій і разом із родинами виїжджають. Про це повідомляє Генштаб.
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