Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (10.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Україна заслуговує бути у НАТО після закінчення війни. І наша держава чекає на чіткий сигнал про перспективи членства від НАТО, який мають озвучити на саміті у Вільнюсі. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

– Понад 60% європейців підтримують допомогу Україні зброєю. Про це свідчить весняне cоцопитування жителів країн-членів Євросоюзу.

– На Херсонщині триває ліквідація наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС. Ситуація з водопостачанням у регіоні досі напружена.

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