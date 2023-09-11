Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (11.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Упродовж доби російські окупанти завдали 10 ракетних і 46 авіаційних ударів по Україні.

– Міністр оборони Рустем Умєров провів першу телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

– Із Нової Зеландії доправили в Україну сім машин швидкої допомоги для ЗСУ.

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