Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (12.06.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Сьогодні в Києві пройшов захід-реквієм за загиблим на фронті Володимиром Муканом;

– Два райони Львівщини оговтуються від масштабних наслідків негоди;

– Україна очікує, що уряди та парламенти Євросоюзу, інших країн світу та міжнародні інституції визнають підрив Каховської ГЕС екоцидом, а також і воєнним злочином.

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