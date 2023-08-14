Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (14.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні до українців запевнив, що контрнаступ триває, його хід постійно на контролі.
– Воїни 92-ї бригади зупинили штурм окупантів на Бахмутському напрямку.
– Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив збір на 10 тисяч дронів-Камікадзе.
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