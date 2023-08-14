Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (14.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні до українців запевнив, що контрнаступ триває, його хід постійно на контролі.

– Воїни 92-ї бригади зупинили штурм окупантів на Бахмутському напрямку.

– Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив збір на 10 тисяч дронів-Камікадзе.

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