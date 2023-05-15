Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (15.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Троє людей постраждало через ворожий обстріл Нікополя та Червоногригорівської громади.
– Окупанти обстріляли Гуляйполе. За повідомленням військової адміністрації, у середмісті пошкоджена адмінбудівля та крамниця.
– Двоє українських ветеранів Олександр Швецов та Сергій Храпко, які пішли воювати ще у 2014 і зазнали важких травм, сьогодні вирушили назустріч один одному з Києва та Житомира.
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