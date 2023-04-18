Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (17.04.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- Медики, які щодня ризикують своїм життям на лінії вогню отримали нове прізвисько від українських бійців. Їх стали називати янголами-охоронцями. Лікарі щодня виривають з лап смерті наших оборонців, іноді не маючи часу навіть на перепочинок.
- Митець з Люксембурга Паскаль Вестландт поставив собі амбітну мету – об’єднати дітей з майже двохсот країн, аби через творчість розповісти їм про війну в Україні.
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