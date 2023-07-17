Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (17.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Російські війська перейшли в наступ на Куп’янському напрямку. Окупанти мають на меті розгромити українські війська біля Куп’янська.

– Росіяни, які воюють у Бахмуті – нині в пастці. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телемарафоні.

– Російський окупант поскаржився на жахливе ставлення російського командування до солдатів та поділився своїми роздумами щодо назрівання громадянської війни в Росії. Його розмову перехопило українське Головне управління розвідки.

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