Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (21.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– На Мелітопольському напрямку наші воїни закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

– ГУР підтвердило сьогоднішній удар дроном по російському аеродрому Шайківка у Курській області.

– США готові до можливої війни проти Росії.

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