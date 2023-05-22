Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (22.05.2023)

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– На Миколаївщині наші військові в рамках навчань штурмували ворожі позиції із форсуванням водних перешкод.

– На Черкащині відновлюють будинок, зруйнований російською ракетою 28 квітня.

– Найжорсткіші бої зараз тривають у Бахмуті, Авдіївці та Мар’їнці.

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