Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (24.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Ввечері окупанти відкрили вогонь касетними боєприпасами по водоймі в Костянтинівці. В результаті удару загинув 10-річний хлопчик. Крім того, семеро людей отримали поранення, з них – четверо дітей.

– Цієї ночі росіяни атакували дронами-камікадзе південні райони Одещини – випустили одразу 15 Шахедів.

– Менш ніж за тиждень фонд Сергія Притули зібрав понад 100 мільйонів гривень на безпілотники EOS.

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