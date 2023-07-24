Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (24.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Ввечері окупанти відкрили вогонь касетними боєприпасами по водоймі в Костянтинівці. В результаті удару загинув 10-річний хлопчик. Крім того, семеро людей отримали поранення, з них – четверо дітей.
– Цієї ночі росіяни атакували дронами-камікадзе південні райони Одещини – випустили одразу 15 Шахедів.
– Менш ніж за тиждень фонд Сергія Притули зібрав понад 100 мільйонів гривень на безпілотники EOS.
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