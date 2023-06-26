Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (26.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Відзавтра люди зможуть повернутися у свої домівки у мікрорайоні Нафтогавань, що був затоплений і тимчасово закритий після підриву росіянами Каховської ГЕС.

– По обіді окупанти накрили артилерією селище Білозерка на Херсонщині. Поранено літню жінку. Як повідомляє офіс генпрокурора, обстріл заскочив пенсіонерку на власному подвір’ї.

– Джо Байден вперше публічно прокоментував заколот Пригожина. Президент США підкреслив, що США та їхні найближчі союзники не причетні до подій, що сталися цими вихідними у Росії.

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