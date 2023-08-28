Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (28.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– На Полтавщині заборонили проведення святкових заходів, присвячених початку нового навчального року.
– В Херсонській області ЗСУ знищили російський мобільну радіолокаційну станцію Прєдєл-Е.
– Українські військові медики фіксують дедалі більше кульових поранень на фронті.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.