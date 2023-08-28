Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (28.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– На Полтавщині заборонили проведення святкових заходів, присвячених початку нового навчального року.

– В Херсонській області ЗСУ знищили російський мобільну радіолокаційну станцію Прєдєл-Е.

– Українські військові медики фіксують дедалі більше кульових поранень на фронті.

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