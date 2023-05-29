Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (29.05.2023)

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– 9 людей поранені, серед них і 15-річний хлопець. Росіяни атакували Ківшарівку на Харківщині близько 10:30 ранку, про це повідомили в прокуратурі області.

– Вночі ворог вдарив дронами-камікадзе по Одеській та Миколаївській областях. Усі шахеди були збиті, та їхні уламки пошкодили інфраструктуру Одеського порту, здійнялася пожежа. Її вдалося загасити.

– Мінус ще 430 окупантів. Саме таку кількість ворожих вояків наші армійці напередодні ліквідували на фронті під час боїв. Але ця кількість неточна, зазначають у Генштабі, бо розрахунки приблизні.

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