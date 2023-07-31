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Анастасія Мазур, Ведуча програми Факти

Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (31.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– За даними українських військових, ракети, які вдарили по багатоповерхівці у Кривому Розі, були випущені з території тимчасово окупованого Криму.

– Щонайменше шестеро загиблих – серед них 10-річна дитина і 75 поранених. Такі наслідки російських ударів по Кривому Рогу.

– Для експорту українського зерна будуть використовувати хорватські порти на Дунаї та в Адріатичному морі.

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