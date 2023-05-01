Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (01.05.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– 14-річний підліток загинув внаслідок обстрілу прикордоння Чернігівщини. Як повідомили в тамтешній обласній військовій адміністрації, близько третьої години дня російська армія завдала авіаудару по селу Лизунівка Новгород-Сіверського району.

– Після російського обстрілу Чернігівщини, де загинув 14-річний хлопець, та ракетного удару по Павлограду, президент Володимир Зеленський заявив: “Ворогові – лише знищення”.

– В Умані поховали ще сімох жителів дев’ятиповерхівки, що стали жертвами ракетного обстрілу, який завдали російські війська вранці 28-го квітня.

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