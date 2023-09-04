Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (04.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Сили оборони мали успіх у напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка Запорізької області.

– Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав вісім бойових бригад у складі оперативно-тактичного угруповання Донецьк.

– Україна ліквідувала наслідки теракту на Каховській ГЕС.

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