Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (04.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Сили оборони мали успіх у напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка Запорізької області.
– Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав вісім бойових бригад у складі оперативно-тактичного угруповання Донецьк.
– Україна ліквідувала наслідки теракту на Каховській ГЕС.
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