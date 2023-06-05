Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (05.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Сьогодні ввечері ворог обстріляв містечко на Харківщині з реактивних систем залпового вогню “Смерч”. Під прицілом опинилися житлові будинки. Одна людина загинула, 9 отримали поранення.

– Віталій Кличко наштовхнувся на колективний опір. Голови районів Києва у спільному зверненні заявили, що мер переклав відповідальність на них, заявивши. що за роботу укриттів відповідають виключно голови районів.

– Окупанти обстріляли трубопровід з аміаком. Це трапилося кілька годин тому у Куп’янському районі. Внаслідок ворожих ударів сталася розгерметизація мережі, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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