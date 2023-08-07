Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (07.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Ввечері росіяни скерували чотири авіабомби на село Кругляківка. Внаслідок цього двоє людей загинули, ще семеро поранені.
– У Покровську на Донеччині тривають рятувальні роботи.
– Українські захисники знищили ударний російський гвинтокрил Ка-52.
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