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Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт

Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (08.05.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Ворог знову гатив по Дніпропетровщині, вдень окупанти запустили іскандер у Павлоградський район. Наслідки обстрілу ще з’ясовують.

– Від учорашньої атаки досі оговтується Нікополь. Там росіяни гатили з важкої артилерії – на мирне місто випустили більше десяти снарядів.

– Через обстріли Антонівки поранені жінка й чоловік. Їх шпиталізували. У жінки численні осколкові поранення голови, грудної клітки та живота. ОВА повідомляє, що лікарі роблять усе можливе, аби врятувати її життя.

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