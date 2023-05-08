Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (08.05.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Ворог знову гатив по Дніпропетровщині, вдень окупанти запустили іскандер у Павлоградський район. Наслідки обстрілу ще з’ясовують.
– Від учорашньої атаки досі оговтується Нікополь. Там росіяни гатили з важкої артилерії – на мирне місто випустили більше десяти снарядів.
– Через обстріли Антонівки поранені жінка й чоловік. Їх шпиталізували. У жінки численні осколкові поранення голови, грудної клітки та живота. ОВА повідомляє, що лікарі роблять усе можливе, аби врятувати її життя.
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