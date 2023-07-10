Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (10.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Сили оборони взяли під вогневий контроль Бахмут. Російські військові потрапили у пастку.
– На Сумщині готуються евакуювати жителів 5-кілометрової зони уздовж усього кордону з Росією.
– 88% українських біженців у Польщі планують повернутися додому.
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