Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (11.04.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Канадський прем’єр Джастін Трюдо, який приймав у себе на батьківщині українського колегу Дениса Шмигаля, анонсував новий пакет військової допомоги Україні.
– Вранці російська армія завдала авіаційних ударів по містах Оріхів та Гуляйполе в Запорізькій області.
– Околиці Запоріжжя досі оговтуються після реактивного удару росіян.
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