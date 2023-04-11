Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (11.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Канадський прем’єр Джастін Трюдо, який приймав у себе на батьківщині українського колегу Дениса Шмигаля, анонсував новий пакет військової допомоги Україні.

– Вранці російська армія завдала авіаційних ударів по містах Оріхів та Гуляйполе в Запорізькій області.

– Околиці Запоріжжя досі оговтуються після реактивного удару росіян.

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