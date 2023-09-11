Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (11.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– За повідомленнями Генштабу, наші воїни наступають на Півдні і на Бахмутському напрямку.
– Війна в Україні – це бойові дії, аналогів яких ще не було. Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі.
– ЄС не визнає незаконних виборів, які Росія провела на окупованих територіях України.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.