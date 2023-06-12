Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (12.06.2023)

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– Сили оборони України під час наступальної операції на Донецькому і Таврійському напрямках просунулися на 6,5 км та взяли під контроль 90 квадратних кілометрів території;

– Окупанти другий день поспіль рівняють із землею селище Козацьке на Херсонщині;

– Біля острова Хортиця вперше майже за сім десятків років з-під води з’явились рештки фундаменту мостових переходів.

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