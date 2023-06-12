Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (12.06.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Сили оборони України під час наступальної операції на Донецькому і Таврійському напрямках просунулися на 6,5 км та взяли під контроль 90 квадратних кілометрів території;
– Окупанти другий день поспіль рівняють із землею селище Козацьке на Херсонщині;
– Біля острова Хортиця вперше майже за сім десятків років з-під води з’явились рештки фундаменту мостових переходів.
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