Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (14.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– 15 безпілотників та вісім ракет типу Калібр ворог випустив минулої ночі по Одещині.

– Щонайменше п’ять мирних жителів постраждали від початку доби внаслідок ворожих обстрілів деокупованої Херсонщини.

– На Куп‘янському та Лиманському напрямках українські оборонці не дали окупантам просунутися вперед.

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