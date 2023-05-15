Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (15.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Громада на Черкащині для біженців переобладнала порожній поверх колишньої лікарні, а місцеві жителі безоплатно, лише за комунальні послуги, пустили жити їх в порожні будинки.
– Різьбяр Микола Глеба із Закарпаття створив із дерева скульптуру незламного героя України Олександра Мацієвського.
– Двоє чоловіків поранені внаслідок обстрілу села Льовове на Херсонщині.
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