Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (17.04.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- Британські гармати L119 допомагають нашим воїнам нищити ворога на Бахмутському напрямку. Західне озброєння надійшло до нас ще наприкінці літа минулого року.
- Понад рік без електрики. Так живуть жителі села Мосьпанове на Харківщині. Через село проходила лінія фронту, чимало будинків зруйновані, територія довкола замінована. Через відсутність електрики немає й води, проблеми зі зв’язком.
- В Україні заміновано 30% території, за масштабами це як дві Австрії. На прикладі Херсонщини, через мінну небезпеку, посівну почали тільки 40 підприємств.
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