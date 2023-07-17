Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (17.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю африканським журналістам прокоментував ситуацію довкола зернової угоди.
– На Куп’янському напрямку росіяни перейшли в наступ.
– Судді Тандиру, який насмерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві, продовжили запобіжний захід – тримання під вартою до 26 серпня.
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