Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (17.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю африканським журналістам прокоментував ситуацію довкола зернової угоди.

– На Куп’янському напрямку росіяни перейшли в наступ.

– Судді Тандиру, який насмерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві, продовжили запобіжний захід – тримання під вартою до 26 серпня.

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