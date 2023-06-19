Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (19.06.2023)

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– Кількість загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС зросла до 18. З них 14 людей загинули від утоплення, а 4 від вогнепальних поранень під час евакуації. Такі дані сьогодні ввечері повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Зниклими безвісти вважається 31 особа.

– Виробник літаків F-16 американська компанія Lockheed Martin підтримала передання Україні своїх винищувачів.

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