Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (21.08.2023)

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Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, п’ять людей — в тяжкому стані

Сотні пошкоджених будинків, школи: наслідки атаки дронів на Хмельниччину

Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна отримала від Швеції

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У Києві в районі кільцевої дороги пролунали вибухи: в МВС розповіли, що сталося

Потрапив у течію та тонув: у Кривому Розі мати кинулась рятувати сина і загинула