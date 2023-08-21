Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (21.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– На Лиманському та Куп’янському напрямках російські окупанти зазнали значних втрат.
– Бєлгородську область тричі за день атакували дрони.
– Сьогодні в тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи.
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