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Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (21.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– На Лиманському та Куп’янському напрямках російські окупанти зазнали значних втрат.

– Бєлгородську область тричі за день атакували дрони.

– Сьогодні в тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи.

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